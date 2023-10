CIVITAVECCHIA – «È assurdo e vergognoso vedere la nostra città invasa da tir».

La denuncia arriva da cittadini esasperati non solo per il disturbo alla quiete pubblica «ma perché spesso notiamo la distruzione di cartellonista, paletti e le rotonde». Il problema si è accentuato l’altra sera, in concomitanza con la chiusura del casello autostradale. «Non è la prima volta che accade tutto ciò - hanno aggiunto - sono soldi (tasse) prelevati dalle nostre buste paga e buttati così per incuria di chi dovrebbe garantire un servizio di vigilanza nonché di tutela dei nostri beni».

