CIVITAVECCHIA – Una delegazione di commercianti, dipendenti delle attività e cittadini di Campo dell’oro - firmatari della lettera aperta inviata al Sindaco Piendibene lo scorso 4 luglio 2024 - hanno incontrato ieri pomeriggio, presso il Comune, l’assessore Enzo D’Anto e il consigliere Cangani per discutere della delibera 128 del 07-06-2024 che, approvata pochi giorni prima delle elezioni, rimetteva in gioco la costruzione del nuovo centro commerciale di Campo dell’Oro.

«Un incontro proficuo – dicono – che ha messo in evidenza tutte le pecche tecniche e sociali. Siamo soddisfatti di aver avuto questa opportunità di incontro e confronto con l’Assessore, con il quale abbiamo riscontrato sintonia di analisi e visione della città e che ha preso impegno, come da noi richiesto, di ritirare in autotutela, in tempi molto brevi, la delibera. Rimaniamo fiduciosi di vedere attuati gli impegni assunti nei prossimi giorni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA