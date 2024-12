LADISPOLI - Pubblicato un avviso per la concessione temporanea delle stanze del Centro d'Arte e Cultura per il periodo ricompreso tra il 16 settembre 2024 e il 30 giugno 2025.

l partecipanti dovranno presentare domanda avvalendosi esclusivamente dell’apposito modulo denominato “All. 1 - Domanda di partecipazione”, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, pena l'esclusione. La domanda contenente la documentazione prevista dovrà pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le 12 del 26 agosto 2024 mediante una delle due modalità indicate a seguire: invio tramite posta certificata PEC all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it; consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa recante la dicitura “Domanda di partecipazione all'avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo delle stanze del Centro d’Arte e Cultura, anno 2024-2025”.

