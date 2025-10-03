TARQUINIA – «È allo studio un programma articolato di eventi, con l’obiettivo di far conoscere la figura e l’opera del compositore tarquiniese Giacomo Setaccioli, in occasione del centenario della sua morte».

Lo ha affermato il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti durante il consiglio comunale del 30 settembre 2025.

«Setaccioli è stato un musicista di straordinarie capacità – ha sottolineato il primo cittadino – ma purtroppo ancora poco conosciuto e di cui gran parte della produzione musicale è andata perduta. Nonostante le difficoltà di una piena valutazione artistica, rimane una figura di rilievo nel panorama musicale italiano del suo tempo». Per dare concretezza al progetto, l’amministrazione comunale ha presentato una serie di richieste di finanziamenti, finalizzati alla realizzazione delle iniziative culturali.

«Se sarà possibile – ha spiegato il sindaco – partiremo già il 5 dicembre di quest’anno, per poi proseguire nel 2026, fino ad arrivare eventualmente al 2028, quando, se Tarquinia sarà proclamata Capitale italiana della Cultura, potremo portare in scena a teatro una sua opera».

«In questo percorso sarà coinvolta la banda “Giacomo Setaccioli” – ha concluso Sposetti –. Desidero poi sottolineare il prezioso impegno del consigliere comunale Piero Rosati e dell’assessora Monica Calzolari, che stanno contribuendo con dedizione alla definizione del progetto».

