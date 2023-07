Dolore a Celleno per la scomparsa di un 16enne, Nicolò Cianfoni, ucciso da un male incurabile. ll sindaco Marco Bianchi, che in segno di lutto ha annullato l’evento in programma ieri sera, ha espresso la sua vicinanza e quella della comunità alla famiglia di Nicolò «per la sua prematura scomparsa, nella speranza - ha detto - di essere anche minimamente di conforto in questo così difficile momento. Un abbraccio ai genitori Elisa ed Angelo, ai nonni Monica e Rosario e a tutti i suoi cari». Il sindaco ricorda come Nicolò abbia affrontato con sorriso, coraggio e ironia «questi due anni di battaglia contro la malattia, ingaggiata quando era poco più che un bambino». Alla famiglia rivolge l’augurio che «il legame in cui vi siete stretti in questa prova di dolore e d’amore possa continuare a vivere con voi e con il suo più bel ricordo». I funerali si sono svolti oggi nella chiesa di San Rocco a Celleno vecchia.