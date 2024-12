No alla strumentalizzazione né alla ideologizzazione della festa della donna. Fratelli d’Italia sceglie di celebrare l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, in maniera concreta con le misure a favore dell'universo femminile attuate dal governo Meloni, prima donna premier nella storia d’Italia. Tutta una serie di strumenti normativi riassunti nell'opuscolo “Pari opportunità, Pari libertà” e illustrati in conferenza stampa da Laura Allegrini, capogruppo FdI al comune di Viterbo, dai consiglieri comunali Antonella Sberna e Matteo Achilli, e da Donatella Salvatori, Martina Minchella e Antonella Rocchetti del coordinamento comunale. Allegrini concentra il suo intervento sulle iniziative che coniugano l’essere madre con le esigenze del mondo del lavoro. A iniziare dagli «incentivi per le imprese che si impegnano a valorizzare il lavoro delle donne, quasi 1500 le aziende certificate per la parità di genere. Un progetto previsto nel Pnrr, che l’Italia ha adottato più velocemente rispetto al resto dell’Europa. Gli sgravi fiscali fino a 3mila euro annui per le mamme lavoratrici e quelli per gli imprenditori che assumono donne con almeno due figli minorenni».

E in tema di imprenditoria femminile: «Incrementato di 6,5 milioni il fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito per le aziende rosa, esistenti almeno da 12 mesi». Sottolinea poi la sensibilità del governo verso «tutti gli esseri umani, in particolare donne, non solo italiani» con le iniziative contro gli stupri di guerra e con il rifinanziamento, aumentato di 7 milioni di euro, del piano contro la tratta degli esseri umani: «fenomeno in Italia legato all’immigrazione clandestina».

«L’opuscolo che stiamo illustrando e che il governo Meloni ha diffuso in tutta Italia riassume in maniera agile gli strumenti normativi che permettono alle donne di gestire le loro vite tra famiglia e lavoro». E cita: le politiche per la scuola, anche a livello di cambio culturale, con lo stanziamento di 2 milioni per incoraggiare le ragazze nello studio delle discipline Stem. Evidenzia poi il grande risultato che vede nel 2024 oltre 10 milioni di donne occupate «numero che non si raggiungeva da un decennio».

Donatella Salvatori, responsabile dipartimento Politiche sociali, tiene a sottolineare che «a un anno di distanza dall'insediamento, stiamo raccogliendo già i frutti delle misure del governo». La celebrazione dell'8 marzo per Fratelli d'Italia è poi proseguito nel pomeriggio con il premio “Eccellenza donna” dedicato, come spiegato da Martina Minchella e Antonella Rocchetti, «alle eccellenze femminili del nostro territorio».

Riconoscimenti a Ivana Crispoldi, di Sutri, campionessa di ginnastica artistica con disabilità, alla chef Stefania Mancini, alla pittrice Mariella Gentile e all'imprenditrice Angelica Bettini, proprietaria del Parco dei mostri. A porre l'accento sulle misure contenute nell'opuscolo contro la violenza sulle donne è stato Matteo Achilli che, oltre a rimarcare il potenziamento delle norme e l’inasprimento delle pene, ricorda «l’aumento dei fondi per il finanziamento del piano anti-violenza passati da 35 a 55 milioni e i 9 milioni per l’empowerment delle donne vittime di violenza».