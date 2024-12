CIVITAVECCHIA – Dopo la caduta di una luminaria qualche settimana fa in zona mercato, questa mattina i Vigili del fuoco, su richiesta dei residenti della zona, sono intervenuti in via XVI Settembre per un cavo elettrico tranciato in due, di una delle luminarie ancora presenti in città. Gli uomini della vicina caserma Bonifazi hanno quindi verificato la situazione e, con l’ausilio dell’autoscala, hanno messo in sicurezza cavo e luminarie.