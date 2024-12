SANTA MARINELLA – «Sul destino del Castello di Santa Severa bene la convocazione della commissione trasparenza da parte del collega presidente Valeriani». o dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano che si dice scettica sui piani della maggioranza. «Da ormai un anno esprimiamo preoccupazione per il futuro di questo straordinario gioiello che con fatica e dedizione abbiamo restituito alla collettività trasformandolo in un polo culturale e artistico di riferimento non solo per il Lazio – dice la Califano – L’ennesimo flop del cartellone estivo e le innumerevoli difficoltà via via palesate in questi mesi stanno qui a dimostrare il totale disinteresse verso questo splendido sito e rafforzano la nostra paura che ci sia una strategia dietro a tutto questo: disfarsene per regalarlo a qualche privato».

