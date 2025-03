SORIANO NEL CIMINO - In occasione della Giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, il comune di Soriano nel Cimino ha promosso una serie di iniziative volte a coinvolgere la comunità e diffondere un messaggio di consapevolezza e prevenzione.

Uno dei momenti più significativi è stata l’illuminazione in lilla del Castello Orsini per l’intero weekend, un gesto simbolico per accendere i riflettori su un tema tanto delicato quanto urgente. A rafforzare il messaggio di positività e accoglienza c’erano anche Nadine Rallegracuori e il suo cane Joy Combinaguai, le mascotte ufficiali dell’associazione Donna Donna Onlus. Con il loro spirito gioioso e inclusivo, rappresentano l’impegno dell’associazione nella diffusione di valori di rispetto, amore per sé stessi e per gli altri. Un punto di riferimento educativo per i più piccoli è Nadine personaggio già noto nelle scuole di Soriano nel Cimino, che da anni porta avanti attività di sensibilizzazione per “Gustiamo insieme la vita” e la prevenzione. La sua presenza nel progetto conferma il desiderio di coinvolgere anche i più giovani in un percorso di consapevolezza e crescita. La realizzazione di un cartello stradale con il personaggio di Nadine, una prima installazione che segna l’inizio di un percorso che si svilupperà ulteriormente nel centro del paese e nelle frazioni. Il messaggio chiave è “Abbracciamoci”, un invito a riscoprire la potenza dell’affettività e dell’abbraccio come strumenti di sostegno e vicinanza nei momenti di difficoltà. Alla cerimonia inaugurale erano presenti il vicesindaco Rachele Chiani, l’Assessore alle politiche sociali Paola Tranfa e i consiglieri comunali Francesco Burratti e Fausto Bassanelli, che hanno ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale in questa battaglia per vivere in armonia il rapporto con il cibo, corpo ed emozioni. «Da anni sposiamo la campagna ‘Gustiamo insieme la vita’ dell’Associazione Donna Donna Onlus, sia nelle scuole che attraverso un poster informativo diffuso nelle farmacie e nei principali luoghi del comune», fa sapere dall’amministrazione comunale il sindaco Roberto Camilli. «Abbiamo tenuto a battesimo Nadine Rallegracuori e Joy Combinaguai, le mascotte dell’Associazione Donna Donna Onlus disegnate dalla sua fondatrice Nadia Accetti, che abbiamo portato e stiamo tuttora facendo conoscere alle scuole. Ed oggi per primi presentiamo il nuovo progetto artistico e sociale di Donna Donna Onlus», prosegue il vicesindaco Rachele Chiani. «Siamo in prima linea in tutta la Tuscia su questo tema. La prevenzione e la sensibilizzazione sono strumenti fondamentali per affrontare il problema dei disturbi alimentari e supportare le persone che ne soffrono», conclude l’Assessore Paola Tranfa. L’installazione del cartello stradale rappresenta solo il primo passo di un’iniziativa che vedrà ulteriori sviluppi sul territorio. Soriano nel Cimino si conferma una comunità attenta e sensibile, pronta a diffondere un messaggio di speranza e sostegno a chi lotta per vincere i disturbi alimentari.

