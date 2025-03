SANTA MARINELLA - I due volti del Castello di Santa Severa. «Un polo culturale di primissimo livello fino al cambio di amministrazione regionale. Da lì il lento e costante declino». Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che commenta positivamente la decisione di Valeriani di audire in commissione Trasparenza l’assessora Baldassarre.

«Sono ormai due anni che chiediamo a Rocca e alla sua maggioranza cosa abbiano in mente - dice la consigliera del Pd - Due anni in cui denunciamo la totale mancanza di interesse verso questo gioiello che, con duro lavoro, siamo riusciti a restituire alla collettività e la preoccupazione che dietro questa strategia ci sia la volontà di dismettere un patrimonio pubblico per regalarlo a qualche privato». «Bene quindi la decisione del presidente Valeriani di audire in commissione trasparenza l’assessora Baldassarre e non mollare la presa. Il destino del castello interessa a tutti noi: amministratori pubblici, associazioni, comitati e cittadini. È un tesoro di inestimabile valore che va rilanciato e non affossato».

