Catalin Balan, il 16enne scomparso domenica da casa, è stato trovato morto questa mattina. A scoprire il corpo senza vita del giovane sono stati i vigili del fuoco in località località Pianaiella, in un terreno non lontano dalla sua abitazione.

Il giovane era impiccato a un albero. Le ricerche iniziate ieri, dopo che la madre aveva presentato la denuncia di scomparsa, erano andate avanti, condotte da una task force che ha visto impegnati, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, gli uomini della protezione civile, i cacciatori e due unità cinofile.

Nella serata di ieri il sindaco di Castel Sant’Elia, Girolami, aveva fatto sapere che le ricerche erano state concentrate in una determinata zona. Questa mattina la scoperta della tragedia che lascia la comunità impietrita. Il ragazzo era conosciuto e frequentava il secondo anno in una scuola secondaria di Civita Castellana. Non si conoscono le motivazioni del gesto. Sul fatto indagano ora le forze dell’ordine.