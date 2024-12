Da due giorni non si hanno notizie di un 16enne di Castel Sant’Elia. Il ragazzo, Catalin Balan, è stato visto l’ultima volta domenica proprio a Castel Sant’Elia. Indossava un paio di jeans, una maglia nera e una giacca blu scuro e aveva con é uno zaino nero e delle cuffie. Non vedendolo rientrare e non avendo sue notizie, i genitori hanno sporto denuncia di scomparsa presso i carabinieri avviando quindi la macchina delle ricerche. Ricerche che vedono impegnati anche vigili del fuoco e volontari. Per aiutare a riconoscerlo la famiglia e il Comune di Castel Sant’Elia hanno diramato una foto del giovane.

La madre di Catalin ha messo a disposizione il suo numero di telefono per chiunque avesse notizie o per chi avvistasse il figlio. È possibile contattare il numero 320.3203552 o direttamente il numero unico di emergenza 112.