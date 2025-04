S. MARINELLA - La presidente del Comitato Cittadino Emergenza Abitativa di Santa Marinella Stefania Abbatiello, si dice soddisfatta dei risultati ottenuti, dopo il convegno organizzato in città dalla Lega sulle opportunità che offre il decreto governativo Salva Casa, rivelatosi un tema fondamentale per il territorio e per tanti residenti, un sostegno ai cittadini e alla crescita economica.

Il decreto Salva Casa semplifica la gestione di alcune difformità edilizie, riducendo costi e burocrazia, Al convegno era presente anche la signora Abbatiello, che ha avuto modo di parlare con l’assessore regionale alle tematiche abitative popolari Pasquale Ciacciarelli, che sembra aver destinato una somma consistente per acquistare i 47 appartamenti del complesso di via Elcetina, da mettere a disposizione degli aventi diritto presenti della speciale graduatoria stilata dal Comune.

“L'assessore regionale alle abitazioni social Pasquale Ciacciarelli – dice la Abbatiello - si è messo a disposizione per interagire con i cittadini interessati alle case popolari di via Elcetina. Dopo averli ascoltati, ha assicurato che avrebbe immediatamente sollecitato l’Ater per venire incontro agli otto assegnatari che, da due anni, attendono di entrare nelle abitazioni a loro assegnate e non abitate, in quanto assenti di energia elettrica. Così, stamane, l’Ater si è attivata e ha convocato gli otto assegnatari in sede, per firmare i contratti, ora potranno, dopo tanta attesa, entrare nei loro alloggi. Ringrazio l’assessore Ciacciarelli per il suo operato ed aver dato ascolto a queste persone. Ora attendiamo con impazienza che lo stesso assessore dia il via per acquistare gli altri 47 alloggi” . Dopo la stipula dei contratti con l’Enel, seguirà la determina di consegna per altri due alloggi liberi che verranno assegnati alle prime due famiglie in graduatoria.

