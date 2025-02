LADISPOLI - «Trovare un affitto a Ladispoli? Difficile, quasi impossibile». A sentire le agenzie immobiliari che sono sul campo praticamente tutti i giorni la tendenza è quella del 2023: o un immobile si vende oppure si affitta, ma solo nei mesi estivi. Un po' perché i proprietari forse guadagnano di più (a Ladispoli in particolar modo per un affitto mensile a luglio o agosto si arriva tranquillamente a 2500 euro) ma anche perché spesso gli inquilini non hanno saldato il conto approfittando di leggi che non tutelano sempre i possessori dei beni. Così per le giovani coppie che intraprendono insieme un nuovo cammino o per le famiglie con figli che non possono acquistare una casa, l’affitto annuale si trova solo in altre città, non a Ladispoli. «Inutile girarci intorno – spiegano dall’agenzia “Il Regno Immobiliare” -, gli affitti brevi vanno per la maggiore. I ragazzi lasciano casa dei genitori sempre più tardi perché non ci sono case in affitto. Chi avvia un iter per acquistare ed è particolarmente giovane, si trova di fronte alle difficoltà degli istituti bancari che chiedono il contratto a tempo indeterminato». Gli ostacoli sarebbero anche altri. «Perché gli affitti brevi? Semplice, il proprietario non ha più garanzie, non c’è la legge che lo tutela. Sarebbero necessarie delle procedure di snellimento di uno sfratto ad esempio dopo la denuncia ai carabinieri, si potrebbero magari staccare le utenze. Solo in queste modo gli immobili tornerebbero sul mercato, proteggendo i proprietari che spesso non ricevono i soldi dagli affitti». Uno scenario cinico comunque per chi cerca un affitto confermato da altre agenzie. «La nostra città è alla soglia dei 50mila abitanti – spiega Emanuele Cagiola, titolare di Spazio Caso International – ma non esistono quasi più gli annunci di affitti. Nell’ultimo anno la situazione è anche peggiorata ed è un peccato notare come ci siano tutte case sfitte e libere che sono abbandonate e chiuse, specie nella zona sud di Ladispoli in via del Ghirlandaio e via dei Delfini. Questo perché i proprietari magari le tengono per il periodo estivo affittandole a 2.500 o persino 3mila euro al mese nei mesi di luglio e agosto prendendo i soldi anche anticipatamente. Ogni giorno da noi, ma anche da tanti altri colleghi, si presentano tre o quattro coppie cercando un’abitazione in affitto. Ma non ci sono se non in quei due mesi soltanto. Tra l’altro a breve non ci saranno nemmeno più quelle disponibilità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA