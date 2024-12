CERVETERI - “Ritorna l'Estate Caerite. Prima parte: Eventi culturali e di intrattenimento, mostre d'arte, serate teatrali, proiezioni cinematografiche e feste rionali”. Mentre nella vicina città di Ladispoli già da tempo l’amministrazione ha presentato tutti gli appuntamenti per l’estate 2024, a Cerveteri, per ora, i cittadini possono fare affidamento solo su una piccola parte di questi. Quelli cioè fino al 20 luglio prossimo. Per gli altri? Si dovrà aspettare la prossima settimana, e in particolar modo il consiglio comunale indetto per il 16 luglio. In quell’occasione i consiglieri comunali saranno chiamati a votare la variazione di bilancio che metterà “in sicurezza” gli appuntamenti della “tradizione cerite” come ad esempio la Sagra dell’Uva e l’Estate Caerite, gli eventi insomma a cui, ormai da anni, i cittadini, assistono al Parco della Legnara e che ha portato sul palco anche nomi celebri del mondo dello spettacolo.

La stagione estiva, insomma, almeno sotto il profilo degli appuntamenti culturali e musicali, è nelle mani dei consiglieri, soprattutto dei “dissidenti”. «Si parla di una variazione di circa 70mila euro - ha spiegato il sindaco Elena Gubetti - Ora stiamo aspettando il consiglio comunale del 16 luglio per vedere se sarà approvata. In caso positivo potremo procedere con la programmazione più importante dell’estate». Toccherà capire cosa sceglieranno di fare gli otto consiglieri civici che già nelle scorse settimane avevano incrinato ancora di più i rapporti con il primo cittadino non presentandosi al consiglio comunale sulle variazioni di bilancio. Anche in quel caso si trattava di «mettere in sicurezza dei finanziamenti esterni» come aveva spiegato proprio Gubetti, che avrebbero garantito l’avvio e la prosecuzione di opere in città, come il restyling, ad esempio, del lungomare dei Navigatori Etruschi. In quell’occasione il numero legale era stato garantito dai consiglieri di opposizione che avevano così dimostrato «senso di responsabilità» - come sottolineato dagli stessi - nei confronti della città.

