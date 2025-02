TARQUINIA - Ci saranno il gruppo con le maschere della serie cult sudcoreana Squid Game; quello dedicato all’intramontabile mondo di Super Mario; un altro che si richiamerà al fantasmagorico universo dei manga giapponesi; e infine il gruppo con i personaggi del film di animazione Inside Out. Coriandoli e stelle filanti alla mano, a Tarquinia fervono i preparativi per i cortei mascherati che coloreranno la città etrusca il 23 febbraio, il 2 e 4 marzo, dalle 14,30.

Definiti anche i percorsi delle sfilate: il 23 febbraio si partirà dall’Alberata Dante Alighieri, per proseguire in piazza Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele e la circonvallazione Vincenzo Cardarelli e concludere a piazzale Europa. Il 2 e 4 marzo si ritorna al tradizionale percorso che parte da viale Bruschi Falgari, per continuare su via IV Novembre, circonvallazione Vincenzo Cardarelli, corso Vittorio Emanuele e finire a piazza Giacomo Matteotti. Il 27 febbraio, giovedì grasso, grande festa al centro commerciale Top 16, dal pomeriggio fino a tarda sera, con “Veglionissimo 2025” e tanta discomusic.

Se a Carnevale ogni scherzo vale, l’amministrazione comunale e i volontari hanno preso sul serio la festa più divertente dell'anno per ridare vita a una tradizione, che era andata persa negli ultimi anni. Per partecipare come figuranti al corteo è possibile chiamare i numeri telefonici 380 4646960, 320 5632118, 340 5340228, 328 5980794.

