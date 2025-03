ALLUMIERE - Applausi per l'associazione Amici della Musica: il loro mastodontico carro ha colpito tutti. L'associazione, presieduta da Stefania Cammilletti, quest’anno ha scelto come tema per il proprio Carnevale la storia di Pinocchio, un burattino creato da un semplice falegname ricavandolo da un pezzo di legno qualsiasi. Questo burattino birichino attraverso tante peripezie diventerà un bambino.

La storia è ricca di personaggi che gli Amici della Musica hanno sapientemente ricreato e hanno sfilato dietro l’incredibile carro costruito con tanta passione dagli Amici della Musica e dipinto con cura e maestria dalla bravissima artista locale Maria Rita Parigiani. Il minaccioso Mangiafuoco, completamente fatto di cartapesta, con il suo teatro dei Burattini ha svettato sul carro in una miriade di colori, vestito di tutto punto dalle sarte dell'associazione musicale, con il suo gigantesco cappello e la straordinaria barba nera al vento durante la parata gestiva con le lunghe braccia le sue marionette. Il trattore che lo ha trasportato si è trasformato in una simpatica balena, completa di spruzzo sulla schiena, che nuotava felice tra le onde del mare: la sua enorme bocca spalancata ha favorito la salvezza di Pinocchio e del suo babbino Geppetto.

Dietro al carro sono seguiti tutti i personaggi della favola impersonati dai musicisti, dai loro genitori e dai tanti simpatizzanti che seguono le attività degli Amici della Musica. E allora uno dopo l'altro hanno sfilato il grillo parlante, il gatto e la volpe, la fata dai Capelli Turchino, Lucignolo, l’asinello, Geppetto, Mangiafuoco e una miriade di Pinocchio, di tutte le età e di tutte le fogge, felici di rappresentare una bella storia con un lieto fine. Soddisfazione è stata espressa dalla presidente Stefania Cammilletti: "È stato un lavoro spettacolare per questo Carnevale 2025, curato nei minimi dettagli, realizzato con passione e tanta capacità da noi Amici della Musica di Allumiere. Un grazie particolare a tutti i papà, le mamme, le nonne che, ognuno nel proprio campo, hanno dato il massimo per la realizzazione del carro di Pinocchio. Dalla imponente struttura, al grande lavoro di cartapesta, dal vestito XXXXXL cucito a mano per il nostro burbero burattinaio, fino alla macchina spara coriandoli , è stato tutto un crescendo di entusiasmo e condivisione che ha portato a questo eccezionale risultato. Ma il ringraziamento più grande lo riserviamo alla nostra artista Maria Rita Parigiani che ha dipinto con vera maestria il nostro gigantesco Mangiafuoco dagli occhi fiammeggianti, la spumeggiante balena, che sembrava viva, e le marionette del teatro. Grazie infine a tutti coloro che hanno dato vita ai personaggi della favola di Pinocchio, mascherandosi con autoironia e tanta tanta allegria. Grazie, grazie ancora grazie a tutti voi".

