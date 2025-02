TARQUINIA - Maschere, colori e divertimento. Tutto pronto per la prima sfilata di carnevale, prevista per oggi 23 febbraio a Tarquinia. I gruppi mascherati ispirati a Squid Game, al mondo di Super Mario, ai manga giapponesi, al film di animazione Inside Out, sfileranno nelle vie del centro cittadino, portando un'esplosione di coriandoli, musica e allegria. Il corteo partirà alle 14,30 dall’Alberata Dante Alighieri, per proseguire in piazza Giacomo Matteotti, corso Vittorio Emanuele, piazza Cavour, via Umberto I e concludersi con la festa a piazza Europa.

La sfilata di domenica rappresenta l'inizio del programma di carnevale, organizzato dal Comune di Tarquinia in collaborazione con gruppi di volontari e scuole di ballo, che prevede la festa di giovedì grasso, 27 febbraio, al centro commerciale Top 16, e altre due uscite: quelle del 2 e 4 marzo, con partenza dal campo sportivo.

