CERVETERI - Mancano ancora due settimane alla festa di Carnevale, in programma a Cerenova il 10 e 11 febbraio, due date scelte per dare più sostanza a un evento che il consigliere comunale, Gianluca Paolacci, ha ideato lo scorso anno. È grazie ai volontari della Pro Loco Due Casette che sarà possibile assistere a una manifestazione piena di maschere, divertimento e sfilata di 4 carri, i cui temi non sono stati svelati. Quest'anno – promettono i promotori - dopo l'esperimento dello scorsa edizione, vi saranno carri più grandi e interessanti. Lungo le vie di Cerenova, partendo dalla chiesa, si snoderà il lungo corteo che si estenderà per tutta via Sergio Angelucci. Una preparazione che richiede un grande lavoro da parte di tutti.

«Siamo contenti di quello che stiamo realizzando - spiega Paolacci -, la seconda edizione per noi è motivo di soddisfazione, perché il nostro obiettivo è di metterci alla pari dei carnevali viterbesi. E' chiaro che bisognerà attendere del tempo, ma Cerveteri diventerà la città del carnevale del litorale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA