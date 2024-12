CERVETERI – La mossa di Carmelo Travaglia gli costa l’espulsione dal Pd che non ha fatto digerito il suo passaggio con “Cerveteri Democratica” formando il gruppo misto con gli altri colleghi Antonella Di Cola e Angelo Galli. Il mal di pancia interno ai dem era emerso anche con Giuseppe Zito, consigliere comunale e segretario del Pd locale. «La commissione di Garanzia del Pd della Provincia di Roma – è quanto scrive il presidente per la commissione, Gianluigi Peduto -, riunitasi in forma telematica in numero legale su richiesta del segretario provinciale, presa in esame la situazione di Carmelo Travaglia, presidente del consiglio comunale di Cerveteri fuoriuscito dal gruppo consigliare del Partito Democratico di Cerveteri, ne dispone l’immediata cancellazione dall’anagrafe degli iscritti secondo le disposizioni dello Statuto Nazionale del Partito». Una decisione forse inevitabile secondo le regole dei partiti. Travaglia che comunque ha dichiarato di voler sempre appoggiare il sindaco e la Giunta, anche se bisognerà capire meglio gli eventi nei prossimi consigli comunali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA