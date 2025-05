TARQUINIA - Luigi Caria, della Federazione Viterbo Pci, invita i cittadini ad andare a votare in vista del referendum dell’8 e 9 giugno. «L’8 e il 9 giugno si deve andare a votare per i referendum, davvero una grande occasione in questo periodo che si parla solo di guerra - dice Caria - Questa è davvero una grande occasione per riconquistare i diritti o conquistare i nuovi diritti. Parlo di diritti civili, come il diritto di cittadinanza, parlo dei diritti sociali, come il diritto di non essere schiavo del precariato e diritto di non correre il rischio di perdere la vita durante il proprio lavoro, ho il diritto di non essere licenziato, ecco vale la pena, contano tutte e tutti in questa circostanza l'8 e 9 giugno andiamo a votare per il referendum per salvaguardare i nostri diritti.L’8 e il 9 giugno dobbiamo andare a votare per il referendum, andiamo a votare per cambiare le nostre condizioni, dobbiamo andare a votare per i nostri diritti, si va a votare per il futuro dei nostri figli e per i nostri nipoti e soprattutto per dare un futuro a questo paese non si vota per nessun partito politico si deve andare a votare per cambiare la situazione perché per un giorno saremo noi in Parlamento per cambiare le leggi, per dare più i diritti alle prossime generazioni».

