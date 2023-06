LADISPOLI - Amara sorpresa nel tratto costiero tra Palo Laziale e Marina San Nicola dove le onde hanno trascinato fino a riva un esemplare di Caretta caretta. Purtroppo l’animale era già morto quando sono arrivati in spiaggia i volontari di FareAmbiente Ladispoli contattati dalla Polizia locale di Ladispoli allertata da un cittadino. Sul posto anche i marinai della Capitaneria di porto che hanno chiamato l’Istituto Zooprofilattico per il recupero della carcassa che verrà esaminata per cercare di capire il motivo del decesso. Non è la prima volta che una tartaruga marina viene trovata morta in quest’area del litorale.

