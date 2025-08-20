CIVITAVECCHIA – Due persone sono finite in manette al Nuovo Complesso di Civitavecchia dopo un tentativo di introdurre sostanze stupefacenti all’interno del penitenziario. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, durante i colloqui tra un detenuto e la moglie: il personale della Polizia Penitenziaria ha notato uno scambio sospetto e, a seguito delle procedure di controllo e perquisizione, ha rinvenuto dell’hashish. I due – il detenuto e la moglie – sono stati arrestati con l’accusa di concorso in reati legati agli stupefacenti, aggravati dal fatto che la cessione sia avvenuta all’interno della struttura carceraria.

Sempre ieri si è registrata un’aggressione ai danni di un agente di Polizia Penitenziaria nel carcere romano di Rebibbia, all’interno del reparto G11. L’assistente capo coordinatore colpito ha riportato sette giorni di prognosi.

La Fns Cisl Lazio, nel commentare i due episodi, da un lato ha sottolineato l’ennesima prova di professionalità e vigilanza del personale, capace di contrastare i tentativi di introduzione di droga nelle carceri, dall’altro ha richiamato l’attenzione sulle gravi carenze che il sistema penitenziario sta affrontando. Al Nuovo Complesso di Civitavecchia, secondo i dati forniti dal sindacato, mancano circa 50 unità di Polizia Penitenziaria rispetto all’organico previsto (261 agenti), mentre a livello regionale il deficit è di circa 900 unità. Non meno critica la situazione del sovraffollamento: nella struttura di Civitavecchia sono presenti 568 detenuti a fronte di una capienza regolamentare di 358, quindi oltre 210 in più.

«Nonostante le difficoltà – afferma la Fns Cisl Lazio – gli agenti continuano a garantire sicurezza ed efficienza. Ma è necessario che vengano messi in campo riforme e interventi concreti, a partire dal rafforzamento degli organici e dal miglioramento delle condizioni di lavoro».