CIVITAVECCHIA – Ancora un triste episodio alla Casa Circondariale di Borgata Aurelia, culminato con una cella distrutta e due agenti della Polizia penitenziaria finiti in ospedale.

Siamo al terzo caso di protesta nel giro di pochi giorni, a seguito del quale un detenuto ha dato fuoco alla cella.

Materassi bruciati e tantissimo fumo nella giornata di sabato, che ha fatto scattare l’allarme.

Gli agenti in servizio all’interno dell’istituto hanno subito compreso la gravità del problema e sono intervenuti tempestivamente per estinguere le fiamme all’interno della cella e allo stesso tempo per mettere in sicurezza i detenuti.

Un quantitativo impressionante di fumo ha spedito in ospedale due poliziotti, intossicati e subito soccorsi da altri colleghi sopraggiunti sul posto.

Non sono chiari al momento i motivi che hanno indotto il giovanissimo detenuto civitavecchiese ad appiccare l’incendio. Un fatto grave, che va ad aggiungersi agli altri due recentissimi episodi fronteggianti dalla Polizia penitenziaria.

Quella di dare fuoco alle celle è diventata una modalità di protesta tanto eclatante quanto pericolosa.

Sarebbe bastato un lieve ritardo da parte degli agenti del carcere e di sicuro la vicenda avrebbe preso una piega completamente diversa.

