LADISPOLI - Presentata ufficialmente l'associazione "L'ultimo approdo di Caravaggio" ha riscosso un grande successo. L'appuntamento il 15 luglio scorso sul lungomare di Marina di Palo ai piedi del mezzobusto bronzeo raffigurante Michelangelo Merisi detto Caravaggio.

«La nostra associazione è nata con lo scopo di dare spazio alla cultura, di mettere in luce l'aspetto artistico che lega la città di Ladispoli a un grande e straordinario pittore come Caravaggio - ha spiegato il presidente dell'associazione, Luigi Mataloni - che ci ha lasciato capolavori di notevole spessore. Questa giornata è stata fondamentale, per far conoscere la nostra associazione appena nata, e torno, doverosamente, a ringraziare quanti hanno voluto partecipare ed essere presenti».

Tra questi il sindaco Alessandaro Grando, la vicepresidente Simonetta Sabatini, il segretario Giorgio Lauria e i vari componenti dell'associazione. Cuore della commemorazione, come spiegato ancora da Mataloni «è stato sottolineare l'impegno che l'associazione sta mettendo nella ricerca destinata a chiarire il luogo della morte di Caravaggio che, seguendo il risultato degli importanti e meticolosi studi intrapresi dal compianto docente Vincenzo Pacelli, sarebbe avvenuta a Palo Laziale, quindi qui a Ladispoli e non a Porto Ercole».

©RIPRODUZIONE RISERVATA