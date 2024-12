Con grande emozione e profonda gratitudine, la comunità di Civita Castellana saluta il luogotenente c.s. Piero Greco, classe 1964, originario della provincia di Lecce, che dopo 41 anni di onorato servizio nell’Arma dei Carabinieri, va in congedo per raggiunti limiti di età.

Arruolatosi quale carabiniere ausiliario a soli 19 anni, ha frequentato la scuola sottufficiali di Velletri per essere promosso al grado di Vice Brigadiere a 26 anni, progredendo nella carriera dopo pochi anni sino al ruolo Ispettori. Greco ha dedicato la sua intera vita alla difesa e al mantenimento dell’ordine pubblico, incarnando fino all'ultimo i valori di fedeltà, onore e disciplina che caratterizzano i carabinieri. Un percorso professionale, il suo, che lo ha visto ricoprire incarichi di rilievo in diverse unità dell’Arma, dimostrando sempre grande dedizione e competenza.

Dopo il periodo formativo e i primi passi nei reparti territoriali, Greco ha prestato servizio in unità di rappresentanza, dove ha avuto l'onore di operare in stretta collaborazione con alte autorità e istituzioni di rilievo nazionale. La sua dedizione e l'attenzione al dettaglio, unitamente a un'innata capacità di gestire situazioni complesse, gli hanno presto valso la fiducia dei superiori e il rispetto dei colleghi.

Divenuto Comandante della Stazione capoluogo di Civita Castellana nel 2003, dopo aver assolto analogo incarico per ben 10 anni nella Stazione di Celleno, ha saputo incarnare il modello di comandante presente e vicino alla comunità, un punto di riferimento per i cittadini, con una disponibilità senza eguali e una profonda conoscenza del territorio, maturata nei quattordici anni di Comando del Reparto. Il suo impegno ha contribuito a creare un legame forte tra l’Arma e la cittadinanza, sempre improntato alla trasparenza, al dialogo e al supporto costante.

L’ultimo incarico, quello alla guida del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Civita Castellana, ha segnato l’apice della sua carriera. Sotto il suo comando, il reparto ha condotto con successo importanti operazioni di contrasto alla criminalità, garantendo la sicurezza dei cittadini e ottenendo brillanti risultati sul campo, grazie alla sua guida esperta e alla sua capacità di coordinare con efficacia i propri uomini.

Insignito di numerosi riconoscimenti, tra cui la medaglia benemerenza d’argento “militantis ecclesiae” del Smocsg, la medaglia in argento di benemerenza giubilare sacro ordine, la nomina di cavaliere dell’ordine equestre di San Silvestro Papa e, non da ultimo, la Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri di carriera, il luogotenente Greco ha saputo guadagnarsi il rispetto non solo all’interno dell’Arma, ma anche presso le istituzioni e i cittadini che ha servito con abnegazione. I colleghi lo ricordano come un comandante autorevole ma sempre umano, capace di ascoltare e consigliare, con un raro senso del dovere e una straordinaria passione per il proprio lavoro.

In occasione del suo congedo, numerose sono state le attestazioni di stima e affetto ricevute, a testimonianza del segno indelebile lasciato durante il suo lungo e prestigioso percorso.

Concludendo il suo servizio, il luogotenente c.s. Piero Greco lascia un’eredità di esempio e rettitudine per le nuove generazioni di carabinieri, che potranno guardare alla sua carriera come modello di dedizione e sacrificio.