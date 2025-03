Il luogotenente Mirko Pandolfini ha assunto ufficialmente il comando della Stazione carabinieri di San Martino al Cimino. Con una lunga e qualificata esperienza nell’Arma, il luogotenente Pandolfini rappresenta una figura di grande professionalità e dedizione al servizio della collettività. Originario di Roma, 51 anni, ha intrapreso la carriera militare arruolandosi come allievo carabiniere ausiliario a Chieti. Successivamente, ha frequentato la Scuola allievi carabinieri di Iglesias per la rafferma, per poi proseguire il percorso formativo con il corso biennale presso la Scuola allievi marescialli di Velletri.

Nel 1998 ha ricevuto il suo primo incarico presso la Stazione carabinieri di Farini, per poi essere trasferito nel 2002 alla Stazione di Villanova sull’Arda e, l’anno successivo, alla Stazione di Monticelli d’Ongina. Dopo un significativo periodo di servizio in Emilia-Romagna, è stato assegnato alla Stazione carabinieri di Roma – San Basilio, operando in un contesto urbano complesso e impegnativo.

Il luogotenente Pandolfini ha successivamente raggiunto la provincia di Viterbo, prestando servizio presso la Stazione Carabinieri di Cellere, dove ha ricoperto per sei anni il ruolo di Comandante. Già vicecomandante della Stazione di San Martino al Cimino, il luogotenente Pandolfini proseguirà ora la sua missione alla guida della caserma, garantendo alla comunità locale una presenza costante, professionalità e un forte impegno nella tutela della sicurezza pubblica. Il suo incarico conferma il ruolo centrale della Stazione carabinieri come punto di riferimento per i cittadini, assicurando vicinanza, ascolto e interventi tempestivi in favore della collettività.