CERVETERI – Decine e decine di segnalazioni che si sono aggiunte già alle centinaia dello scorso anno. Cani scomparsi nel Lazio e tra questi molti non si trovano più sul litorale tra Civitavecchia e Ladispoli. Un numero alto per non pensare che dietro possa esserci una banda specializzata nei furti, specialmente degli amici a quattro zampe di razza o con pedigree, e della successiva rivendita. E c’è chi da tempo ha creato una sorta di “Chi l’ha visto?” degli animali (“Missing-dogs”), in base alle segnalazioni e alle denuncie dei rispettivi padroni, nella speranza di poter raggiungere qualche risultato. «Pochi aggiornamenti su queste misteriosi scomparse – afferma Monica Volpi, ideatrice di questa pagina Facebook - nessuno di loro viene ritrovato neanche deceduto, un segno forse inequivocabile. Tutto è partito da Lobo, pastore australiano dei miei genitori. La scomparsa dei cani è una realtà crudele, solo chi l'ha vissuta può capirlo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA