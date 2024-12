Un uomo di 32 anni sabato mattina è stato assalito insieme al suo cane da un pastore tedesco. È accaduto nei pressi della pineta di Tre Croci, la frazione di Vetralla. Secondo il racconto della vittima il cane si è scagliato prima contro il suo border collie, Oscar, e poi contro di lui. L’uomo, infatti, nel tentativo di proteggere Oscar è stato aggredito a sua volta.

È stato buttato a terra dal pastore tedesco sbattendo la spalla e un fianco. Quando si è trovato il muso del cane davanti il viso, si è messo in posizione fetale proteggendo se stesso e il border collie che era stato azzannato in precedenza dal pastore tedesco, e ha “offerto” la gamba sinistra.

Il cane lo ha morso. Il tutto è avvenuto davanti agli occhi di alcuni testimoni che hanno avuto paura di intervenire e di un netturbino che ha cercato di distrarre il cane con il suo furgone e ha iniziato a suonare il clacson.

Alla fine il pastore tedesco si è allontanato lasciando il border collie il suo proprietario sanguinanti in terra.

L’uomo è stato soccorso dai residenti e dal personale sanitario del 118 che lo ha trasportato in ospedale, mentre Oscar, ferito gravemente, è stato portato da un veterinario per un intervento chirurgico d’urgenza. Il cane non sarebbe ancora fuori pericolo mentre il proprietario ha avuto una prognosi di una settimana.

Sul luogo del fatto sono intervenuti anche i carabinieri forestale e la polizia locale.