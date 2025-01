ALLUMIERE - Prossimo Campo Scuola a Tarquinia per i bambini si Allumiere. Dalla parrocchia Nostra Signora di Lourdes fanno sapere che: «Visto il grande successo dell'uscita del primo e 2 novembre a Tarquinia, stiamo organizzando un campo scuola fantastico per bambini e ragazzi. Al più presto vi daremo ulteriori informazioni nel frattempo non prendete impegni quest'anno inizieremo l'estate insieme. A presto».

