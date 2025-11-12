CIVITAVECCHIA – Uno dei tre camion carichi di rifiuti partiti da Civitavecchia e bloccati all’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di Casale Bussi, a Viterbo, potrebbe tornare in città venerdì. Lo ha confermato il sindaco, spiegando che il rientro avverrà in sicurezza, dopo le verifiche sui livelli di radioattività che avevano fatto scattare l’allarme al portale radiometrico dell’impianto. Secondo quanto riferisce Ecologia Viterbo, la società che gestisce l’impianto, il blocco è scattato automaticamente attraverso il portale radiometrico installato all’ingresso. Quando il sensore rileva valori anomali, il protocollo prevede l’isolamento immediato del carico in un’area apposita, dove rimane in attesa che la radioattività decada fino a livelli considerati sicuri.

La vicenda, che come spiegato da Piendibene riguarderebbe casi simili anche in altri comuni, sarebbe legata alla presenza di residui di origine sanitaria finiti nel ciclo dei rifiuti domestici. Per evitare il ripetersi del problema, l’obiettivo sarà quello di provare a definire un protocollo con la Asl. Lo ha confermato anche Ecologia Viterbo precisando appunto che situazioni di questo tipo si verificano con una certa frequenza e che, nella maggior parte dei casi, si tratta di residui sanitari provenienti da ambienti domestici, come flaconcini, pannoloni o materiali entrati in contatto con pazienti sottoposti a trattamenti radioterapici.

Se la radioattività rientra entro le soglie previste, il materiale può essere scaricato e la parte contaminata individuata e smaltita in impianti autorizzati. Al momento per gli altri due camion il decadimento non è ancora avvenuto: resteranno ancora fermi a Viterbo, in attesa del via libera. L’azienda sottolinea che non esiste alcun rischio per la popolazione o per l’ambiente, trattandosi di un normale protocollo di sicurezza previsto per la tutela degli operatori e la corretta gestione dei rifiuti.

