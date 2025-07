TARQUINIA - Non potranno tornare a Tarquinia per tre anni i protagonisti della violenta lite che si è svolta lo scorso 5 luglio in centro a Tarquinia.

Lo ha stabilito il questore di Viterbo Luigi Silipo che ha disposto la misura per i due autori della lite avvenuta sotto gli occhi di tanti passanti nei pressi di piazza Cavour, al lato del museo archeologico. I due, dopo uno scontro verbale hanno iniziato a prendersi a calci, pugni e coltellate.

Entrambi con precedenti specifici, si sono affrontati dandosele di santa ragione. La lite, violentissima, è culminata nel sangue, con i presenti che hanno subito chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.

I due uomini sarebbero venuti alle mani per futili motivi; uno scontro verbale degenerato in una violenta colluttazione in pieno centro storico di Tarquinia e sotto lo sguardo di numerosi passanti. A seguito del fatto, secondo quanto sottolineato dalla Questura, sono state anche danneggiate parti dell’arredo urbano.

Il questore ha pertanto disposto la misura del divieto di ritorno nel comune etrusco per la durata di tre anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA