ALLUMIERE - Tragedia ad Allumiere: il 46enne David Conti ha perso la vita dopo essere caduto dal davanzale della mansarda della casa della mamma in via Monte Roncone nella contrada del Ghetto e proprio di questa Contrada era tifoso ed era stato sbandieratore.

David Conti, per cause in corso di accertamento, è caduto da un’altezza di una dozzina di metri e a trovarlo, sono stati ieri mattina i vicini, quando ormai non c’era più nulla da fare.

Secondo le indagini svolte dai Carabinieri di Allumiere, grazie anche ai rilievi effettuati dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, sembrerebbe che David fosse solito stendersi all’aria aperta sul davanzale della mansarda sprovvista dei parapetto e purtroppo sarebbe precipitato nel vuoto.

Nelle prossime ore dovrebbe effettuarsi l’autopsia.

David era un ragazzo buono, generoso, solare, intelligente, il compagno ideale per tutti; sapeva portare allegria, aveva sempre la battuta pronta ed era un ragazzo molto carismatico e pieno di doti capace di dare il massimo per chi gli chiedeva aiuto.

Da anni viveva a Roma insieme con la compagna, alle dipendenze dell'azienda di informatica Selex, ma ogni weekend amava tornare in collina dalla mamma e dai suoi amici.

Il paese intero è rimasto sotto choc per questa tragedia anche perché David era un ragazzo eccezionale e molto amato con tante passioni, soprattutto la musica: suonava il corno e il filicorno e fin da piccolo ha fatto parte degli Amici della musica. L'altra passione era la Contrada Ghetto. Tutta la Contrada Ghetto, ma anche tutta la comunità allumierasca, in primis il sindaco Luigi Landi, si è stretta intorno alla mamma e alla compagna di David. Nessuno riesce ad accettare questa prematura scomparsa e in tutto il paese c'è dolore e angoscia. In tantissimi hanno lasciato il loro saluto a David sui social. Tutti in paese nei loro post porgono le condoglianze alle famiglie Conti e Profumo. La Contrada Ghetto ha salutato con queste parole David: "Tutta la Contrada Ghetto si stringe in un grande abbraccio alla famiglia Conti. Ti ricorderemo così, felice e vittorioso. Grazie per aver fatto parte di noi, sarà difficile dimenticarti. Che tu possa riposare in pace e vegliare sui tuoi cari. Ciao David". Gli Amici della Musica lo hanno omaggiato così: "Sei stato un ragazzo allegro, solare, pieno di entusiasmo e di voglia di vivere , sempre circondato da tanti amici. Appena potevi tornavi in paese e correvi a salutare la banda. La nostra banda, quella in cui sei entrato da bambino e in cui sei cresciuto, quella in cui per anni hai suonato, prima il flicorno e poi la tromba. Sei stato l'animatore di tutte le nostre gite, il compagno d'avventura ideale, l'amico con il cuore più grande. All'improvviso siamo in silenzio, i nostri strumenti non hanno fiato. Arrivederci David, corri a portare il tuo sorriso tra gli angeli e suona con loro. Porgiamo le sentite condoglianze alle famiglie Conti e Profumo da parte di tutta l’associazione degli Amici della Musica di Allumiere".

