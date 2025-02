CERVETERI - Danni da maltempo anche in via degli Inferi, alla Necropoli della Banditaccia. Il forte vento della scorsa notte ha infatti fatto crollare al suolo un grosso albero che così ha bloccato completamente Via degli Inferi. Sul posto si sono subito attivati per chiudere il percorso ai tanti visitatori del week end, i funzionari del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, in collaborazione con il GAR di Cerveteri, che cura in convenzione l’area archeologica di Via degli Inferi. In alternativa potranno essere percorsi sentieri alternativi.

