SANTA MARINELLA – Irritata per non essere ascoltata dall’Enel, in merito all’attivazione della cabina elettrica presso le case popolari di via Elcetina, la presidente del Comitato per il Diritto alla Casa Stefania Abbatiello, ha deciso di rivolgersi ad una delle trasmissioni che più delle altre presta il suo interesse verso i problemi annosi degli italiani. “Egregio signor Bruno Giordano – si legge nella lettera dell’Abbatiello indirizzata a “Fuori dal Coro” - sono la presidentessa del comitato cittadino emergenza abitativa di Santa Marinella e chiedo il suo aiuto perché nelle case popolari di Via Elcetina, abbiamo delle problematiche importanti da risolvere. Ma visto com’è la burocrazia in Italia che va a rilento, chiediamo un vostro intervento perché si faccia luce su questo problema. E’ circa 18 mesi che abitiamo in queste case, ma non abbiamo ancora la corrente diretta, ma quella di cantiere, pertanto non possiamo usufruire degli sgravi fiscali e nè tantomeno del fotovoltaico. Inoltre, ci sono dieci famiglie al quale da maggio 2023 gli sono state date le chiavi degli alloggi, ma non possono accedere e prendere possesso dell’abitazione sempre per mancanza di corrente elettrica. Famiglie che hanno subito sfratti esecutivi e che pur avendo un alloggio, non possono entrare perché la società Enel, nonostante ha avuto tutte le autorizzazioni necessarie, non si adopera per eseguire gli allacci. Inoltre, da luglio 2023, è stato depositato in Regione il preventivo per l’acquisto di altri 47 alloggi, e in considerazione che ci sono 140 famiglie che attendono un alloggio popolare, abbiamo bisogno che vengano acquistate dalla stessa Regione. L'assessore alla casa Pasquale Cianciarelli, evita di incontrarci mettendo la scusa che è indaffarato con il parroco. Basterebbe solo che metta una firma sulla delibera per l’acquisto dei 47 alloggi per dare sollievo ad altrettante famiglie che vivono in emergenza”.

