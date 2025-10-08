S. MARINELLA – «La città si è svegliata immersa nel caos. Bus fermi, auto incolonnate e cittadini esasperati. Alle 7.15 Santa Marinella era già completamente bloccata».

A dirlo è il responsabile della lista civica Io Amo Santa Marinella Stefano Marino che chiama in causa l’amministrazione per i cantieri aperti. “Il motivo? – si chiede Marino – i quattro cantieri aperti nello stesso momento in punti nevralgici del territorio. Via Valdambrini, Via VI Novembre, Lungomare Marconi, nel tratto antistante l’Ospedale Bambin Gesù e Via della Perazzeta».

«Una gestione del territorio priva di coordinamento e di pianificazione - afferma Marino - sta mettendo in ginocchio la viabilità cittadina e rendendo impossibile la vita quotidiana di chi ogni mattina si sposta per lavorare, accompagnare i figli a scuola o svolgere normali attività. Ci chiediamo come sia possibile che l’amministrazione comunale, l’assessorato alla viabilità e gli uffici competenti non abbiano previsto l’impatto devastante di quattro cantieri attivi nello stesso periodo e nella stessa area urbana. Santa Marinella non può permettersi un tale livello di improvvisazione. Serve una pianificazione seria, che tenga conto delle esigenze dei cittadini e che coordini in modo intelligente gli interventi sul territorio».

«A queste affermazioni risponde il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Andrea Amanati. «Il disagio che si sta verificando in questi giorni – spiega l’assessore - era stato preventivato nelle settimane scorse, quando abbiamo annunciato l’avvio e la ripresa di alcuni interventi sulle strade cittadine. Ogni giorno mi reco personalmente alle aree di cantiere per monitorare e verificare l’andamento dei lavori, che voglio ricordare sono interventi urgenti e necessari».

Amanati segue con gli uffici e la Polizia Locale la situazione della viabilità cittadina, il giorno dopo la chiusura del Ponte Vignacce e via delle Colonie, interessate dall’intervento di Italgas per ripristinare la condotta che alimenta l’intero quartiere. “Si tratta di un’opera che consentirà ai residenti di avere il regolare servizio di gas – dice Amanati - indispensabile soprattutto con l’accensione dei riscaldamenti. La società Acea Ato 2, impegnata in zona Perazzeta per il guasto sulla rete idrica Olgiata- Civitavecchia, entro tre giorni terminerà i lavori e la viabilità in direzione Prato del Mare tornerà alla normalità. Nella giornata di oggi, anche l’intervento urgente di Acea su una fognatura su Lungomare Marconi, all’altezza dell’Ospedale Bambin Gesù, terminerà ed anche qui la circolazione sarà ripristinata. C0i sono opere attese da anni, che finalmente si stanno realizzando e che cambieranno in meglio Santa Marinella. Chiediamo ai cittadini di pazientare e comprendere che la nostra città ha una morfologia tale da rendere difficile la circolazione. Soprattutto quando si chiude un ponte che collega due quartieri al centro e alla Statale Aurelia, non abbiamo grandi alternative”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA