Dopo aver rilevato, il buon risultato come permanenze turistiche, del ponte del 25 aprile e un poco meno dal primo al 5 maggio, soprattutto dovuto al meteo, il Progetto sviluppo Etruria - Tuscia e Bellitalia con i suoi Centri sviluppo rimarcano che il lago di Bolsena “brilla con circa l’ 85 % dei posti letto occupati per gli alberghi e presenze, anche al 90%, per gli agriturismi e i ristoranti”.

Nella Tuscia permanenze con luci e ombre che globalmente, eccetto il lago e il mare, hanno registrato un 60% /70% massimo di posti letto occupati.

“In primis, come sempre - scrive il Progetto sviluppo Etruria - Tuscia e Bellitalia - troviamo il Comune di Bolsena,che da tanti anni lavora e investe sul turismo ed i suoi servizi con ottimi risultati. Ciò in particolar modo per il lavoro sinergico dei sindaci e amministratori succedutisi, con alcuni imprenditori turistici capaci ed illuminati, con un ufficio turistico e centro sviluppo che ha coinvolto società specializzate, associazioni di categoria ,ricercatori , docenti universitari e professionisti esperti nel turismo”.

Progetto Sviluppo Etruria – Tuscia e Bellitalia, come in tutti propri centri sviluppo e in particolar modo nel centro sviluppo del lago di Bolsena, sta coinvolgendo tutti i Comuni, gli operatori turistici e le reti di imprese in una serie di progetti culturali, enogastronomici,sportivi, religiosi,naturalistici che s prattutto, nei mesi da settembre a maggio, cercheranno di innescare un processo di crescita turistica ed econ mica. “Il tutto - spiegano - è supportato da un network turistico costituito da Dmc , Dmo, tour operator, agenzie di stampa e social media manager di maturata esperienza sui mercati nazionali ed internazionali che lavoreranno in rete con i Centri sviluppo di Progetto sviluppo Etruria –Tuscia e Bellitalia per cercare di accrescere il lavoro, l’occupazione, il fatturato delle imprese, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita ed aumentare il bene e l’economia comune”.