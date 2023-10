CERVETERI – Ha vinto ancora Valentina Angiolini. E la boxe etrusca ora può contare sulla boxeur professionista che continua a mietere successi mandando al tappeto avversarie degne di nota. Era successo a Civitavecchia contro Kristy Marie Footman, la storia si è ripetuta a Siena con la padrona di casa Antonina Cuti che non è riuscita a respingere i colpi della cerveterana. «Avvertivo che soffriva i miei affondi – commenta la campionessa – e così ho insistito nella mia azione. L’emozione non mi ha tradita. Solitamente mi agito un po' il giorno prima dell’evento. Il punto critico per me è quando devo effettuare il peso, poi diciamo tutto è in discesa. Ringrazio la mia famiglia che mi ha seguito. Il match è stato trasmesso anche dalla Rai». Un incontro perfetto per Valentina, nipote di Ambra, star della tv e allenata da Fabio Filippini. Per prepararsi si alza praticamente all’alba, si dedica alla corsa e alla palestra. Poi però c’è anche il lavoro. L’atleta ha ottenuto una laurea magistrale e sta svolgendo un dottorato di ricerca all’Umberto Primo di Roma in Medicina molecolare dopo aver conseguito la laurea in Biotecnologie mediche. La giornata tipo prevede l’affinamento della tecnica nel pomeriggio nella “Black Ship” di Ladispoli, la sua casa. La 27enne trova il tempo anche per ballare salsa e baciata, le sue altri grandi passioni. Una giovane sempre con il sorriso e che ha tanta voglia di nuove sfide sul ring.

©RIPRODUZIONE RISERVATA