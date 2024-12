CIVITAVECCHIA – Si ferma a quattro, per il momento, la conta dei responsabili dell’aggressione ai danni dei due giovanissimi civitavecchiesi, avvenuta a largo Galli lo scorso fine settimana. I Carabinieri, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona Pirgo, hanno dato un nome e un cognome agli autori dell’aggressione: quattro ragazzi civitavecchiesi, minorenni, finiti sotto inchiesta, che ora dovranno rispondere di un reato gravissimo. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha incaricato i militari dell’Arma di ascoltare tutti i testimoni della vicenda, senza tralasciare neppure un dettaglio. E sono tanti gli aspetti ancora da chiarire, a cominciare dai motivi che hanno portato il branco a scatenarsi. Un numero elevatissimo di giovani, circa venti, che nella notte tra sabato e domenica hanno creato il panico in pieno centro. Due i ragazzi feriti, soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, uno di loro ha riportato la frattura del setto nasale. Un bilancio che solo per un caso non è risultato ancora più pesante.

Da chiarire se siano stati utilizzati oggetti contundenti o addirittura armi nel corso della zuffa, tutte cose che nelle prossime ore saranno chiarite dagli investigatori.