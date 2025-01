CIVITAVECCHIA – Un bilancio decisamente positivo quello tracciato da Cristiano Avolio, vicepresidente di Confcommercio litorale nord, a proposito dell’andamento dei ristoranti durante le festività natalizie. «Tra Natale e Capodanno circa il 90% dei nostri associati ha deciso di rimanere aperto – ha dichiarato – proponendo menù ad hoc e puntando anche sull’asporto, sia per il 24 che per il 25 dicembre, e ovviamente per il 31».

L’impegno degli esercenti ha portato a un risultato incoraggiante, con un elevato numero di prenotazioni che ha permesso di sfruttare appieno il potenziale commerciale del periodo festivo.

Un dato significativo emerso durante le festività è stato il ritorno dei crocieristi, una presenza che per qualche settimana era venuta a mancare.

«Si è rivisto qualche crocierista, il che è stato importante per il commercio locale – ha proseguito Avolio – ma ci aspetta un periodo complesso: gennaio, febbraio e marzo saranno mesi difficili». Proprio per questo, Confcommercio ribadisce l’importanza di puntare sul crocierismo come fattore chiave di sviluppo economico per la città.

Avolio ha concluso sottolineando l’impegno dell’associazione nel sostenere iniziative che favoriscano la permanenza dei visitatori sul territorio, creando così nuove opportunità per le imprese locali.

Negli scorsi mesi, infatti, proprio Confcommercio ha realizzato uno studio molto importante, per la precisione durante la campagna elettorale, che ha sottolineato l’impatto positivio del crocierismo sull’economia del terziario cittadino.

Sono stati anni difficili, e la situazione non è poi migliorata così tanto, ma sicuramente vedere i ristoranti pieni durante le feste fa ben sperare in una ripresa. Ora non resta che attendere la fine dei saldi per tracciare un bilancio di uno dei periodi più importanti per il bilancio delle attività cittadine.

