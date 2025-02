GRANARETTO - Questa mattina a Granaretto si è svolta un’operazione di bonifica ambientale in via Sirolo, finalizzata alla rimozione della vegetazione incolta e al ripristino del decoro dell’area. L’intervento, eseguito da aziende specializzate in collaborazione con lo staff dell’area ambiente del Comune di Fiumicino, ha permesso di restituire ordine a una zona che necessitava di manutenzione.

L’assessore all’Ambiente, Stefano Costa, ha espresso la propria soddisfazione per l’esito dei lavori, sottolineando l’importanza del servizio svolto quotidianamente: “Questi interventi dimostrano l’attenzione dell’amministrazione per il territorio e il costante impegno nel mantenere il decoro urbano.” Ha poi aggiunto: “Ringrazio le aziende coinvolte e tutto il personale dell’area ambiente, di cui mi onoro di far parte.”

L’operazione rientra nel programma di manutenzione ordinaria pianificato dal Comune, che prevede interventi periodici in varie zone della città per garantire la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici. L’obiettivo è contrastare il degrado urbano, migliorando la qualità della vita dei cittadini.

I residenti hanno accolto positivamente la bonifica, evidenziando come la cura del verde e la pulizia delle aree comuni siano elementi essenziali per il benessere della comunità. L’amministrazione ha ribadito l’intenzione di proseguire con interventi simili su tutto il territorio comunale, invitando i cittadini a segnalare situazioni di degrado per un intervento tempestivo.