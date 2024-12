CIVITAVECCHIA – La Sezione di Civitavecchia dell’associazione Crocerossine d’Italia onlus ha predisposto un centro di ascolto «per offrire sostegno psicologico alle vittime del nubifragio. Si tratta – hanno spiegato - di uno sportello telefonico di ascolto, gestito da psicologi e operatori della salute mentale opportunamente formati».

Il servizio è completamente gratuito, ed è attivo quattro volte la settimana: il lunedì e il giovedì dalle ore 16 alle 19, il martedì e il mercoledì dalle ore 10 alle 12. Il numero da contattare gratuitamente è 351 7052571

«È stato inoltre organizzato un gruppo di “Auto Aiuto” , grazie al quale saranno messe in contatto persone che si trovano a vivere le stesse difficoltà – hanno concluso – gli incontri, ai quali parteciperanno psicologi dell’emergenza messi in campo dall’associazione, sono previsti tutti i lunedì dal 18 novembre al 16 dicembre 2024, dalle 16 alle 18 presso la sala parrocchiale della chiesa di San Gordiano situata in uno dei quartieri maggiormente colpiti dall’alluvione».