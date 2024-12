MONTALTO - Bollette dell’acqua pazze, Talete dà la colpa al Comune di Montalto. «L’amministrazione prenda posizione e tuteli l’ente e i cittadini».

Lo chiedono a gran voce Giovanni Corona e Sergio Caci. «In merito all’emissione della prima bolletta del servizio idrico in gestione a Talete riteniamo di una gravità assoluta la nota odierna di Talete spa che addossa le colpe al Comune di Montalto di Castro per gli errori contenuti nella bollettazione che ci è stata recapitata nei giorni scorsi. Ci aspettiamo una pronta e netta smentita da parte dell’amministrazione Socciarelli a tutela dell’ente, dei dipendenti che hanno lavorato alla transizione e dei cittadini tutti”, affermano Caci e Corona.

Sulla vicenda che sta scuotendo il piccolo comune prende la parola anche il Partito democratico di Montalto di Castro e Pescia Romana. «Per recuperare il danno arrecato alle famiglie e alle attività per errori di ogni genere nella fatturazione per la fornitura di acqua - dicono dal Pd - Talete spa deve mettere le tende a Montalto e Pescia, almeno fino alla fine dell'emergenza. I pochi giorni messi a disposizione per ascoltare i cittadini in difficoltà non sono niente rispetto alle migliaia di persone che hanno riscontrato problemi per doppie o triple fatturazioni, per fatturazione a parenti non più in vita da anni, per accavallamenti sui periodi di consumo, ed altro ancora. Inoltre, i locali individuati sono difficilmente raggiungibili per certe fasce di popolazione, e questa superficialità nell'affrontare il problema, sia per i tempi, sia per i luoghi, non lascia ben sperare. Lo sportello permanente è l'unico sistema per dimostrare la serietà dell'azienda, e l'amministrazione comunale, se ha a cuore la serenità mentale ed economica dei cittadini, deve battersi per ottenere questo risultato. Lo scarica barile che finisce per mettere in discussione l'operato degli uffici è scoraggiante, e resta il fatto che prima del passaggio è andato sempre tutto liscio. I dati non aggiornati? Questa cosa stona fortemente rispetto alla regolarità del precedente servizio. Attendiamo una dimostrazione di impegno da ambo le parti per risolvere i problemi nel minor tempo possibile».

Talete dal canto suo assicura «Chiarimenti e azioni correttive sulle fatture del servizio idrico». «Talete S.p.A. comunica che, a seguito delle segnalazioni pervenute da alcuni utenti del comune di Montalto di Castro, sono state identificate alcune anomalie nella prima fatturazione post-transizione del servizio idrico - spiega la spa - Tali inesattezze sono state causate, in parte, dalla mancanza di chiarezza nei dati forniti dal precedente gestore.In particolare, abbiamo riscontrato che: alcune utenze non allacciate alla rete fognaria, e quindi esenti anche dalla tariffa di depurazione, non sono state inoltrate correttamente; sono state comunicate utenze con lo stesso contatore, creando confusione nella fatturazione; Alcune letture di partenza dei contatori si sono rivelate poco coerenti, influenzando l’accuratezza delle fatture. Stiamo lavorando attivamente per correggere queste anomalie e per assicurare che tali problemi non si ripresentino in futuro. Abbiamo inoltre intrapreso un processo di revisione delle procedure di trasferimento dei dati per migliorare la qualità e la trasparenza delle informazioni gestite. La prima fatturazione successiva al passaggio della gestione del servizio idrico può presentare insidie e criticità. È necessaria un po' di pazienza e comprensione mentre lavoriamo per affrontare queste sfide e garantire una transizione fluida. La collaborazione con l’amministrazione comunale rimane salda e in quest’ottica stiamo programmando una serie di attività di sportello direttamente presso la casa comunale»

