ALLUMIERE - “Una novità destinata a cambiare il modo in cui guardiamo il nostro territorio: al multipiano di Monte Roncone è stato installato un nuovo binocolo panoramico gratuito, pensato per permettere a tutti di ammirare da vicino la bellezza del comprensorio”. Ad esprimersi così l delegata alla Cultura, Francesca Scarin che ha annunciato l’installazione del binocolo panoramico. “Si tratta di uno strumento che arricchisce l’esperienza di chi frequenta la zona, sia che si tratti di trakkers, di ciclisti in cerca di una sosta rigenerante, oppure di semplici visitatori che desiderano fermarsi ad osservare il panorama - spiega la delegata Francesca Scarin - il binocolo, infatti, è stato collocato in maniera accessibile, con l’intento di renderlo fruibile al più ampio numero di persone. Attraverso le lenti sarà possibile scorgere con grande dettaglio i profili naturali e urbani del nostro comprensorio, fino a spingersi verso il viterbese e le isole. Nelle giornate più limpide, quando soffia la tramontana, il regalo più grande: lo sguardo potrà abbracciare la lontana Corsica, che apparirà nitida all’orizzonte, offrendo un colpo d’occhio davvero suggestivo. Un’esperienza che trasforma la semplice osservazione del paesaggio in un momento di meraviglia e scoperta. L’iniziativa non è solo un arricchimento pratico del percorso panoramico, ma anche un invito a guardare con occhi nuovi ciò che spesso diamo per scontato. Viviamo in luoghi di grande fascino, ma abituati a vederli ogni giorno rischiamo di non coglierne più la bellezza. Il binocolo diventa così un piccolo ma importante strumento per la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale, stimolando residenti e turisti a riscoprire scorci, dettagli e prospettive nuove. Proprio perché pensato per tutti e offerto in maniera gratuita, questo nuovo strumento deve essere percepito come un bene della comunità”. Un’occasione, dunque, anche per ricordare l’importanza di avere cura e rispetto per ciò che appartiene a tutti: dall’ambiente che ci circonda agli strumenti che lo valorizzano. Con questo piccolo ma significativo intervento, Monte Roncone si arricchisce di un elemento che unisce fruizione turistica, educazione ambientale e senso civico. Un nuovo punto di osservazione, in tutti i sensi, per chi ama scoprire o riscoprire il territorio. “Non resta che fermarsi, dedicare qualche minuto al silenzio e alla contemplazione - conclude la delegata Francesca Scarin - e lasciarsi sorprendere: il paesaggio non è mai lo stesso e, grazie a questo binocolo, diventa ogni volta un’emozione nuova. Buona visione a tutti!”