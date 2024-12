LADISPOLI - Momenti difficili per Benicarlò, la cittadina spagnola gemellata con Ladispoli, famosa come quest’ultima per la coltivazione dei carciofi. Un’ondata di maltempo eccezionale sta flagellando la zona, posizionata a meno di due ore di macchina da Valencia, causando ingenti danni alle infrastrutture e ai campi agricoli. L’altra la città iberica è risultata completamente isolata, con tutte le strade di accesso interrotte, mentre le piantagioni e la città sono stati sommersi da un vero e proprio fiume d’acqua che ha minacciato la popolazione. Il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione a Benicarlò e ha voluto esprimere la sua vicinanza alla popolazione della città spagnola, colpita duramente dal maltempo. Un cambiamento climatico che purtroppo sta incidendo anche sull’agricoltura. In Spagna i carciofi sono andati sott’acqua, a Ladispoli invece sono stati attaccati fa un fungo patogeno per colpa dell’umidità e dalle temperature troppe calde nei mesi di ottobre e novembre. Una perdita stimata intorno al 30% se non di più nelle campagne dei Monteroni e Boietto ma anche nella vicina Cerveteri. La categoria non teme per i prelibati ortaggi che usciranno in primavera, semmai per quelli più precoci in vendita già nei prossimi mesi.

