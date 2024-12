SANTA MARINELLA – Condivisa e apprezzata, da parte del Comitato cittadino per il diritto alla Casa, la delibera di giunta approvata dal Comune e inviata alla Regione Lazio e all’Ater, che fa esplicita richiesta all’ente regionale di stanziare i fondi necessari per ultimare le 47 abitazioni di edilizia popolare di via Elcetina. “Il comitato – dice in una nota la presidentessa Stefania Abbatiello - letta la delibera di giunta, ove si evince che l’amministrazione ci sta adoperando per chiedere alla Regione Lazio un ulteriore finanziamento per completare gli altri alloggi popolari di Via Elcetina, così da completare il residence, esterna la sua soddisfazione visto che per la prima volta si interessa alle problematiche cittadine. Inoltre, il comitato, è stato raggiunto da una telefonata dalla segreteria dell'assessore regionale alle politiche sociali e abitative Pasquale Cianciarelli, dove ci comunica che il sindaco Pietro Tidei, ha chiesto un incontro urgente con l’assessore, per discutere del finanziamento già richiesto con la delibera di giunta.

Detto ciò, ci auguriamo che la Regione ne prenda atto di questa richiesta, sia da parte del sindaco che da parte del comitato e conceda, come ha fatto per Civitavecchia, un ulteriore finanziamento anche per Santa Marinella, finché si porti a termine, il completamento delle case popolari di via Elcetina”.

