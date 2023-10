CIVITA CASTELLNA - Riqualificazione viaria sulle strade provinciali del distretto industriale: il presidente di Apea Antonio Sini plaude l’amministrazione provinciale e auspica una veloce conclusione dei lavori sulla provinciale 77.

«Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto in questi ultimi mesi da parte dell’amministrazione provinciale, un lavoro certosino portato avanti da tutta la squadra di amministratori e tecnici che si sono spesi per raggiungere questo risultato così importante per il nostro territorio, non da ultimo, il completamento della rotatoria al Quartaccio. Nel nostro distretto industriale insistono molteplici aziende di medie e grandi dimensioni, con oltre tremila addetti che ogni giorno transitano sulle nostre strade per raggiungere il posto di lavoro. A questi va aggiunto un intenso afflusso veicolare dei mezzi pesanti oltre al traffico cittadino. Viene da sé che i lavori di ripavimentazione erano diventati improcrastinabili su quelle arterie stradali che, negli anni, si erano ridotte a veri e propri colabrodo».

«Ciascuno di noi non può, tuttavia, non prendere in considerazione lo stato dell’arte della provinciale 77, fondamentale arteria di collegamento tra la zona industriale di Castel Sant’Elia e Civita Castellana. Percorribile a senso unico alternato con l’istallazione del semaforo, questa strada è ancora in attesa della definitiva messa in sicurezza, i cui lavori prevederebbero il completamento della palificazione per la sistemazione della scarpata sottostante con il ripristino del guard-rail. Un lavoro che, secondo quanto si è potuto apprendere, dovrebbe riprendere a breve».

«Sempre sulla provinciale 77, un intervento ancor più urgente – continua Sini – riguarda la regimentazione delle acque del terreno a monte della scarpata, fondamentale per non compromettere gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento della stessa. Infatti proprio lo scorso anno una forte bomba d’acqua provocò una frana che determinò la chiusura totale della carreggiata e il relativo isolamento da e per Castel Sant’Elia».

«L’arrivo dell’inverno – conclude Sini – ci impone un intervento tempestivo atto a scongiurare il ripetersi di un simile infausto episodio dove, ancora una volta, a pagarne le conseguenze sarebbero gli abitanti, i lavoratori e le aziende stesse del territorio». Appello rivolto in particolare al comune di Civita Castellana, in quanto quel tratto di strada ricade sotto la sua competenza.

