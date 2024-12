Via libera dal collegio di direzione della Asl di Viterbo a una serie di interventi di ammodernamento di Belcolle. L’organismo riunitosi martedì ha approvato il progetto del nuovo pronto soccorso dell’ospedale Belcolle i cui lavori dovrebbero partire a breve. Ma è arrivato l’ok anche al progetto del nuovo reparto di Radiologia interventistica che prevede, tra l’altro, il raddoppio delle sale con le tecnologie più moderne. Via libera anche al raddoppio della risonanza magnetica e delle sale di Emodinamica. Nel corso della riunione soni stati ridefiniti anche la logistica e i percorsi sanitari ed è stata analizzata la realizzazione del nuovo reparto di Spdc, che sarà realizzato da zero. Si tratta di una serie di interventi in parte rientranti nei lavori previsti per il Giubileo 2025.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente della commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli.

«Esprimo grande soddisfazione per quanto emerso a seguito del collegio di direzione della asl di Viterbo svoltosi nella giornata di martedì. Il nuovo progetto del pronto soccorso di Belcolle - rimarca Rotelli - unitamente a tutti gli interventi di completamento dell’ospedale di Viterbo e quelli sulle strutture ospedaliere di Tarquinia, Civita Castellana e Acquapendente, rappresentano il simbolo della rinascita della sanità di questa provincia».

Per Rotelli: «Tornare ad avere strutture adeguate per ammodernamento tecnologico e fruibilità degli spazi, non solo rappresenta il requisito minimo per garantire servizi di qualità all'utenza e mettere in condizione gli operatori sanitari di svolgere al meglio il proprio lavoro ma assume anche una capacità attrattiva per le professionalità che possono tornare ad osservare la asl di Viterbo con interesse per lo svolgimento della propria professione. Con la giunta Rocca e con il commissario Bianconi - conclude - finalmente torniamo alla sanità della concretezza nell’interesse della popolazione».

«Ringrazio doverosamente il commissario straordinario della Asl Egisto Bianconi per il grande lavoro che sta svolgendo dal momento del suo insediamento e, nel dettaglio, per gli interventi di prossima realizzazione che riguarderanno l’ospedale di Belcolle e altre infrastrutture del nostro territorio - dice il capogruppo FdI in Regione, Daniele Sabatini - Segno evidente di come stia cambiando la sanità provinciale grazie alla giunta Rocca che con la programmazione della nuova rete ospedaliera e con ingenti investimenti ha restituito centralità e prestigio ai territori e alla nostra provincia. In particolare, da sottolineare il progetto relativo al nuovo pronto soccorso atteso da troppi anni che consentirà di dare finalmente soluzione a numerose problematiche e criticità più volte segnalate dai cittadini e che per troppo tempo sono state oggetto di promesse mai attuate fino ad oggi. Finalmente - conclude Sabatini - è finta l’era dei proclami ed è iniziata quella dei fatti».

La consigliera regionale FdI Valentina Paterna, che giudica positivamente il piano di riorganizzazione per il nosocomio viterbese discusso martedì mattina nel collegio di direzione Asl, sostiene che «il progetto per il nuovo pronto soccorso dell’ospedale Belcolle è ciò di cui la Tuscia ha bisogno». Per la consigliera «la realizzazione della nuova unità dedicata alle emergenze va verso la direzione che la Regione Lazio intende perseguire, quella dell’ammodernamento delle strutture e del potenziamento dell’offerta sanitaria dedicata a tutti i cittadini. «Ci auguriamo - prosegue Paterna - che questo sia un buon inizio per raggiungere gli obiettivi sperati e prefissati insieme al commissario Asl Egisto Bianconi. Un ringraziamento sentito va infine al presidente Francesco Rocca, che sin dall’insediamento ha voluto voltare pagina sulla sanità e ha già imbastito investimenti importanti sulla rete ospedaliera del Lazio. Siamo sulla strada giusta».

«Apprendiamo con grande soddisfazione le notizie comunicate dal commissario straordinario dell' Asl di Viterbo Egisto Bianconi in merito agli ultimi importanti interventi che riguarderanno l'ospedale di Belcolle e la sanità nella nostra provincia - dice il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Giampieri - fornendo finalmente quelle risposte a lungo attese dal territorio. Spiace dover leggere le dichiarazioni di qualche amministratore che, sempre più in preda alla confusione politica e solo per contrasto politico, sta mettendo in discussione l'ottimo operato del manager scelto dal presidente Rocca per segnare un cambio di passo nella gestione dei servizi sanitari e per migliorare l’efficienza della sanità e la qualità degli ospedali per troppo tempo senza investimenti necessari. Mi riferisco non soltanto a quello di Belcolle ma anche quelli periferici arricchiti di nuove prestazioni e professionalità. Speriamo che la forza dei fatti e della concretezza che sta caratterizzando la politica della Regione e dell’Asl aiuti chi evidentemente soffre di miopia politica ad aprire gli occhi».

Per il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia «con l’approvazione del progetto per il nuovo pronto soccorso di Belcolle e il piano di riorganizzazione dell’ospedale cittadino si torna a parlare finalmente di una sanità che vuole essere il fiore all’occhiello della nostra provincia attraverso interventi concreti e strutturali. Un plauso va rivolto al Presidente Rocca, alla Sua squadra di Governo ed al Commissario della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, per l’ottimo lavoro intrapreso con l’obiettivo di consegnare alla Tuscia una sanità che torni ad offrire cure e assistenza di qualità ed accessibile ai cittadini. Un grazie - conclude - ai nostri rappresentanti in consiglio regionale e alla Camera dei Deputati, Daniele Sabatini, Valentina Paterna e Mauro Rotelli che, quotidianamente, si impegnano per ottenere risultati tangibili, rappresentando nelle istituzioni le esigenze del territorio».