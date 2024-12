CIVITAVECCHIA – Pomeriggio movimentato, quello di ieri, tra Santa Marinella e Civitavecchia, finito con una vera e propria caccia all’uomo, o meglio alla banda, nelle campagna tra San Gordiano e Boccelle.

L’allarme è scattato poco dopo le 17. Secondo le prime ricostruzioni alcuni uomini avrebbero messo a segno un furto a Prato del Mare, scappando poi a tutta velocità lungo l’Aurelia. Intercettati dai carabinieri nei pressi dell’accesso sud, sarebbero però riusciti a scappare, dopo aver speronato la gazzella dell’Arma, dirigendosi verso San Gordiano e finendo la corsa in via dei Gladioli, dove avrebbero lasciato la loro auto, dandosi alla fuga per poi tornare indietro forse per recuperare la refurtiva lasciata.

Nel frattempo però il mezzo, probabilmente senza freno a mano, ha colpito una macchina parcheggiata. Trambusto e caos sul posto, con i ladri - almeno tre o quattro persone con accento straniero, stando alle prime testimonianze - che a quel punto sono fuggiti per le campagne circostanti. Sul posto si è subito portata la Polizia, con gli agenti del commissariato al lavoro sul mezzo, per gli accertamenti ed i rilievi del caso.

All’interno dell’auto, a quanto pare presa a noleggio, sarebbero state trovate delle torce ed una ricetrasmittente. Nel frattempo è scattata la caccia all’uomo con poliziotti e carabinieri impegnati a perlustrare la zona. Ma della banda, al momento, nessuna traccia.

