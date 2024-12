Momenti di apprensione questa mattina a Cura di Vetralla dove un bambino è stato investito vicino alla scuola. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 in piazza Luzi, nei pressi dell’istituto comprensivo Marconi. Il bambino si stava recando presso la scuola elementare quando, secondo una prima ricostruzione, è stato urtato da un’auto in transito condotta da una donna.

Il piccolo è stato subito soccorso dal personale sanitario che ha prestato le cure sul posto

Da quanto si è potuto apprende, il bambino avrebbe riportato la frattura di un piede ma le sue condizioni non desterebbero, fortunatamente, particolari preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Vetralla che si è occupata sia della gestione della viabilità sia dei rilievi necessari per chiarire la dinamica dei fatti.